Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.





Aan de orde is gekomen dat de gezondheidszorg ondergefinancierd is. Gezondheidszorg moet hoger op de politieke agenda worden geplaatst. Minister Pengel geeft aan dat hij deze week verder zal afstemmen met het SZF. Volgende week trekt hij zich twee dagen terug met de NZR om de ziekenhuiszorg diepgaand onder de loep te nemen. De NZR heeft indringende aandacht gevraagd voor de huidige financiële situatie. Er zijn grote achterstanden ontstaan bij leveranciers van goederen en diensten waar de ziekenhuizen niet zonder kunnen.Tijdens de vergadering is door eenieder benadrukt dat gezamenlijk naar een structurele oplossing gewerkt moet worden. Het belang van de patiënten moet daarbij op de eerste plaats gesteld worden. Gezondheidszorg dient hoog op de prioriteiten lijst geplaatst te worden door de regering, waardoor essentiële financiële middelen vrijgemaakt worden om de financiële tekorten te dekken.Rick Kromodihardjo, directeur van het SZF heeft op de vergadering aangegeven dat een dreiging met stopzetten van medische zorg voor SZF verzekerden ver overtrokken was in relatie tot het openstaand bedrag dat aan artsen betaald moet worden. Het probleem dat ontstaan was over achterstallige betalingen is diepgaand besproken en is afgesproken dat een structurele oplossing zal worden gezocht waarmee de achterstanden weggewerkt zullen worden, deelt de minister mee. Voor deze maand is de behoefte aan middelen die het SZF nodig heeft voor de uitbetalingen al doorgegeven aan Financiën.Minister Pengel heeft aangegeven welke projecten op korte en middellange termijn uitgevoerd zullen worden voor structurele maatregelen om te komen tot herstructurering binnen de gezondheidszorg. Er komt een fiscale studie met ondersteuning van de PAHO over hoe bijgedragen kan worden aan de gezondheidszorg. Het is niet mogelijk om door premies te heffen alle kosten te dekken. Verder denkt de bewindsman aan financiële maatregelen voor het verlichten van de schulden- en rentelasten, automatisering binnen de zorg en het opzetten van gemeenschappelijke dienstencentra voor het bevorderen van de (kosten)efficiëntie. Voor de ziekenhuizen verdient het verlichten van de financiële schuldenlast zeer hoge prioriteit en wordt de inzet en committering van de regering verwacht.Door het succesvolle overleg dat in goede sfeer is gevoerd, is ervoor gezorgd dat de zorg aan patiënten niet in gevaar komt. Deze week komt er een overleg met de waarnemend president Ashwin Adhin. Op het hoogste niveau kunnen de NZR en VMS hun zorgpunten naar een hogere politieke agenda krijgen. De minister merkt op dat hij tijdens de begrotingsbehandeling reeds een plan heeft gepresenteerd over de gezondheidszorg. Met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan een structurele oplossing, waarbij het niet meer nodig zal zijn om met noodmaatregelen en financiële injecties te komen.