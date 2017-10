Joris P. deed zaterdag de plek aan en merkte op dat hij nog geen vangst had. Hij besloot het jachtgeweer nog een dag te laten. Maandagmorgen trof hij het levenloze lichaam van Petrusi aan en sloeg hij alarm. De informatie over het levenloze lichaam dat was aangetroffen, is vanwege het ontbreken van communicatie mogelijkheden, in de middaguren doorgespeeld aan de politie. Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.Uit het verdere onderzoek is komen vast te staan dat het slachtoffer Petrusu door een broer in het gebied is afgezet om te gaan jagen. Vermoedelijk is hij het pad opgegaan van de setigon met het voor hem noodlottige gevolg. Een setigon is een gespannen jachtgeweer dat ergens wordt geplaatst voor het jagen op wild.De verdachte Joris P. is aangehouden en ingesloten voor onder andere het illegaal in bezit hebben van het jachtgeweer. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden, meldt de politie Public Relations.