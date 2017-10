De brandweer kon slechts nablussingswerk verrichten. Het huis stond al in lichterlaaie bij aankomst van de brandweer.





Een houten hoogbouwwoning aan de Awadhoesseinweg in de Clarapolder is vanmorgen afgebrand. Na de brandmelding was de brandweer in 8 minuten ter plekke. Volgens brandmeester 1e klasse, Humprey Veira, kon slechts nablussingswerkzaamheden verricht worden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.Het huis was aangesloten op het elektriciteitsnet. De oorzaak van de woningbrand is nog niet bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek.Tijdens de wachtwisseling van de brandweer om 06.55 uur kwam er ook een melding van een brand bij hotel Tyche (Dorien) aan de Van Idsingaweg in Nickerie. Ter plekke aangekomen trof de brandweer een zekeringkast in brand. Het vuur werd gedoofd.Volgens de manager was er in de ochtend een storing waarbij de storingsdienst van de EBS bezig was tot kort voor de brand. Hij denkt dat de brand is ontstaan nadat de stroomvoorziening weer was aangesloten op het net, misschien met een te hoge voltage.