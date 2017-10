'Xi Jinping Thought' lijkt misschien vage retoriek, maar het beschrijft de communistische idealen die Xi voortdurend door zijn heerschappij heeft doorgevoerd. (Beeld: BBC)





Xi heeft zijn greep op macht gestaag vergroot sinds hij in 2012 werd verkozen. Deze stap betekent dat elke bedreiging naar Xi nu wordt gezien als een bedreiging voor het beleid van de Communistische Partij.Meer dan 2.000 afgevaardigden verzamelden zich in de Grote Volkszaal in Beijing voor het definitieve goedkeuringsproces omin de grondwet van de Communistische Partij van China vast te leggen. Aan het einde van het proces werden de afgevaardigden gevraagd of ze bezwaren hadden, waarop ze met luid schreeuwden ‘nee’, melden journalisten die ter plaatse waren.Vorige leiders van de Chinese Communistische Partij hebben hun ideologieën opgenomen in de grondwet of het denken van de partij, maar niemand heeft naast de oprichter Mao Zedong hun filosofie beschreven als 'gedachte', die bovenop de ideologische hiërarchie ligt. Alleen Mao en Deng Xiaoping hebben hun namen verbonden aan hun ideologieën - en Deng's naam werd pas na zijn dood toegevoegd aan de grondwet.