V.l.n.r: R. Kross (Adekus), S. Soetosenojo, U. Satnarain (Adekus), S. Mehairjan (EBS NV), B. Hoffman, G. Del Prado (Min LVV) en R. Nurmohamed. (ADEKUS).





De Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) verzorgt dit programma sinds 2009. Twee jaar geleden is het programma geaccrediteerd. Volgens programma-coördinator Riad Nurmohamed is dit het enige programma op de universiteit dat studenten op masters en PhD-niveau opleidt in duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. “Het programma verschaft kennis en kunde die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling van Suriname.”Nurmohamed zegt dat de overheid, het bedrijfsleven, particuliere en internationale instelling nu al de vruchten plukken van dit programma. De bedoeling is om het programma verder uit te bouwen met aspecten van green growth. Zo zal het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR) worden opgenomen in het regulier onderzoeksprogramma 2018-2022 om de meerwaarde van dit gebied nationaal en internationaal te promoten via nieuwe onderzoeksresultaten en publicaties.De Vlaamse Interuniversitaire Raad (België) heeft het SMNR-programma tussen 2009 en 2017 gefinancierd. De komende vijf jaar zal het programma door het Surinaams bedrijfsleven worden betaald.In de SMNR Alumni groep zitten S. Soetosenojo en A. Ragoebarsing, terwijl in deWerkveldadviesraad S. Mehairjan (EBS NV), B. Hoffman, G. Del Prado (Min. LVV), H. Berreinstein (Kabinet President) zitten.