De betogers vragen om meer regelgeving voor technologiebedrijven zoals Uber en Cabify, die zeggen dat ze niet verplicht zijn om een verzekering te betalen. De staking heeft grote storingen teweeggebracht.De taxichauffeurs blokkeerden belangrijke kruispunten in de hoofdstad. Toen betogers degenen die weigerden deel te nemen aan de staking, aanvielen, gebruikte de politie traangas om de menigte uiteen te krijgen, bericht persbureau Reuters.“We willen dat de overheid Uber, Cabify en andere toepassingen die proberen hier te komen, stopt,” zegt de 38-jarige taxichauffeur William Trivino. De autoriteiten in Colombia hebben echter gezegd dat ze niet kunnen voorkomen dat opstarters zoals Uber en Cabify in de stad werken.Het protest komt na een overheidsbesluit die bestuurders dwingt om taximeters te vervangen door GPS-gebaseerde software applicaties die kunnen worden gebruikt om tarieven te berekenen en te innen. De bestuurders beweren dat de technologie duur is en ze kwetsbaarder maakt voor diefstal.De demonstranten protesteren ook tegen het recente aanbod van de stad. Bussen en fietsen mogen daarbij gebruik maken van de voorkeurswegen. In Bogota, waar ongeveer 8 miljoen mensen wonen, zijn meer dan 50.000 taxi's geregistreerd.