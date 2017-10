Nicaragua is beschreven als 'een hernieuwbare energieparadijs'. (Foto's: AFP)





Nicaragua weigerde het akkoord vorig jaar te ondertekenen, met het argument dat het niet ver genoeg ging om het probleem aan te pakken. In juni zei president Donald Trump dat de VS zich zou onttrekken aan de overeenkomst, maar volgens de regels van de overeenkomst is dit niet mogelijk tot 2020.De president zei dat het onderdeel was van zijn 'plechtige plicht om Amerika te beschermen' en hij zou een nieuwe overeenkomst zoeken die de Amerikaanse bedrijven niet zou benadelen. Wetenschappers wijzen erop dat het werk om het Parijse akkoord uit te voeren moet worden gestimuleerd als het kans op succes wil hebben.De overeenkomst verbindt de VS en 187 andere landen om de stijgende wereldwijde temperaturen "ver onder" 2°C boven pre-industriële niveaus te houden en "verder te beperken" tot 1,5°C.De Nicaraguaanse president, Daniel Ortega, heeft vorige week laten merken dat hij het akkoord zou ondertekenen. "Het is tijd voor Nicaragua om de Parijse overeenkomst te ondertekenen," zei Ortega op de officiële ‘19 juli website’."Wetenschappers uit meer ontwikkelde landen, wetenschappers die werken bij Nasa, Europese wetenschappers, iedereen is het erover eens dat we het proces moeten stoppen dat tot de vernietiging van de planeet leidt," zei hij.De regering van Ortega had eerder aangevoerd dat het akkoord onvoldoende druk legt op rijke landen om de klimaatverandering aan te pakken en dat het niet ambitieus genoeg was in zijn doelstellingen.Nicaragua heeft geen olie en voert een krachtig groen energiebeleid uit. Meer dan 50% van zijn elektriciteit wordt geproduceerd door geothermische, wind-, zonne-, biomassa- en golfkracht. Het is een land dat naar verwachting bijzonder wordt bedreigd door klimaatverandering. De Wereldbank beschreef het Midden-Amerikaanse land in 2013 als 'een hernieuwbare energieparadijs.'President Trump heeft geargumenteerd dat de overeenkomst van Parijs de VS zou belemmeren, benadelen en verarmen ten voordele van andere landen. Hij beweerde in juni dat het akkoord de VS 6,5 miljoen banen zou kosten en het bruto nationaal product zou verminderen met US$ 3 biljoen, terwijl concurrerende economieën zoals China en India gunstiger werden behandeld. De VS heeft echter onlangs gezinspeeld dat het zijn standpunt over zijn terugtrekking kan veranderen.Historisch gezien zijn de VS, Europa en China verantwoordelijk voor bijna de helft van de koolstofuitstoot van de wereld. Syrië heeft het akkoord waarschijnlijk niet getekend, omdat het is verwikkeld in een burgeroorlog.