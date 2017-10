Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten houdt voor de tweede keer een eenmansactie bij DNA. (Foto: Raoul Lith)





De BSP voorzitter zegt dat na de oprichting anderhalf jaar terug meermaals geprobeerd is contact te maken met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, echter zonder succes. "We hebben nooit, nooit een reactie gehad van de minister. We zijn de mening toegedaan dat we te veel praten in de rijstsector. Er wordt te veel geklaagd. En nu is de tijd aangebroken dat we concreet met acties komen," legt Bhikharie uit. Hij geeft aan dat de sector met meerdere problemen kampt.Bhikharie vindt het erg dat de vijf DNA leden uit Nickerie volgens hem geen aandacht schenken aan het probleem van de BSP. "Die DNA leden zijn mede gekozen door die kleine boeren en worden op de koop toe betaald door de belastingbetaler. Maar niemand heeft enige aandacht voor de problemen waarmee ze te kampen hebben," stel Bhikharie strijdvaardig. Hij merkt op dat indien er deze week geen response wordt gegeven fase twee van de actie ingaat. "En dan is het echt geen eenmansactie meer".Volgens de BSP voorman telt de bond 112 leden die ook achter de actie staan. Hij geeft aan dat meerdere rijstboeren ook de actie steunen. "Het is geen 5 voor 12 meer. Voor de boeren is het 10 over 12. We hebben ook een beroep gedaan op de andere bonden om de acties te ondersteunen. Maar zij kunnen alleen maar mooie praatjes houden en wanneer het er op aankomt te strijden, weten we niet of we op hun steun kunnen rekenen," meent Bhikharie. Hij geeft aan dat indien er geen aandacht komt deze week de acties vanuit Nickerie een impact zullen hebben.Raoul Lith