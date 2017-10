Later op de dag zullen het SZF en de VMS bijeenkomen met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en de Nationale Ziekenhuisraad. Dan zal verder gesproken worden over de situatie, waarbij gehoopt wordt op een structurele oplossing. De VMS had besloten dat medische specialisten vanaf 30 oktober tot en met 10 november de dienstverlening aan patiënten verzekerd bij het SZF, terug zouden brengen tot alleen de levensbedreigende gevallen. Ook geplande opnames zullen achterwege blijven. Er zou volgens de VMS een enorme betalingsachterstand zijn aan medische specialisten.Kromodihardjo op zijn beurt had aangegeven dat de achterstanden niet zo groot waren als aangegeven door de VMS. De bedragen die openstaan zijn doorgenomen met elkaar. "Het is belangrijk dat wij om de tafel een oplossing vinden. De samenleving is niet gebaat bij spanningen in de gezondheidssector," stelt de SZF-directeur. De vergadering heeft in goede sfeer plaatsgevonden. "Wij zullen elkaar zeker vinden," geeft Kromodihardjo aan.