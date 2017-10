Aniel Koendjbiharie, voorzitter van stichting Wan Okasi. (Foto: Raoul Lith)





Koendjbiharie stelt dat trainingen en conferenties heel erg belangrijk zijn. "Uiteraard hoop ik niet dat het allemaal zal blijven bij praten en dan weer praten. Maar ik hoop dat er inderdaad stappen zullen worden gezet tot het uitvoeren van zaken". Hij geeft aan dat hij de afgelopen jaren steeds weer zaken heeft moeten herhalen bij beleidsmakers zonder dat de doelgroep ontwikkelingen heeft meegemaakt. Volgens de Wan Okasi voorzitter wordt er vaker door verschillende regeringen gezegd dat de wensen van de doelgroep redelijk en billijk zijn. "Maar weet je, die uitvoering blijft vaak genoeg uit. Het moment waarop je uit een meeting loopt en de deur uit bent, is iedereen alles vergeten waarmee je bezig bent".Koendjbiharie geeft aan dat de achterstand van mensen met een beperking enorm groot is. Hij noemt bijvoorbeeld transport, een faciliteit die heel erg belangrijk is voor deze medeburgers. "Als je het transportprobleem hebt opgelost, dan heb je zoveel aanverwante zaken opgelost". Verder somt hij huisvesting op en de toegankelijkheid tot gebouwen en straten voor mensen met een beperking. De communicatie moet in de komende periode over een andere boeg gegooid worden volgens de voorzitter. "Er moet ook worden nagegaan wat het opleidingsniveau is van de mensen. Er moet gewerkt worden aan eerlijke concurrentie".De Wan Okasi voorman is er voorstander van dat er in de komende tijd wel een onderzoek moet komen naar de juiste data van mensen met een beperking. Bij zijn organisatie is de registratie rond de zeventig. "Landelijk is het niet bekend. De overheid weet het ook niet. We weten ook niet wat de beeldvorming van de gemeenschap is, is het positief of niet?"Judith Briele van de UNFPA heeft namens de Verenigde Naties aangegeven dat het tekenen van de conventie erg belangrijk. Iedereen moet op de hoogte zijn van de conventie, niet alleen de groep waarop het betrekking heeft, meent ze. Wanneer er budget, plannen, beleid en wetten gemaakt worden, is het van belang wat de impact is op verschillende groepen, ook mensen met een beperking. "Als we bewust van worden dan kunnen we beter plannen en kunnen we ervoor zorgen dat niemand wordt uitgesloten.Raoul Lith