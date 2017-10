Het bord van het RGD medisch centrum wordt onthuld.





Rayoncoördinator van de RGD Nickerie, Radha Ramjattan, merkt op dat dit nieuwe gebouw een heel grote vooruitgang zal betekenen voor de dienstverlening. Het huidige gebouw voldoet allang niet meer aan de behoeftes dus moest er uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Waarnemend RGD-directeur Edwin Noordzee geeft aan dat er een hypermodern medisch centrum zal verrijzen, waar de dienstverlening verder uitgebreid wordt voor de Nickeriaanse bevolking.Eigenlijk zou het oude gebouw afgebroken worden om een nieuwe op te zetten op die locatie. Er is gekozen om te gaan waar de groei van de bevolking is.Noordzee deelt mee dat in Nickerie één van de zeven projecten wordt uitgevoerd, die zijn goedgekeurd zijn door de Islamitische Ontwikkelingsbank voor de gezondheidssector. Dit gebouw zal helemaal nieuw ingericht worden volgens directeur Noordzee. Alle apparatuur en benodigdheden zullen beantwoorden aan de eisen van de tijd. Noordzee zegt dat RGD binnenkort zal overstappen naar 1x24 uurs zorg per dag. Nu wordt er al op zeker twee locaties in Paramaribo van 07.00 tot 23.00 uur gewerkt en Nickerie volgt binnenkort.Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) bedankt de regering namens de Nickerianen voor het opzetten van een nieuwe faciliteit voor het district.Ook zijn collega Guilliano Snip en enkele diensthoofden zijn getuige geweest van de eerste steenlegging.