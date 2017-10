In deze zaak heeft officier van justitie, Shanta Mahadew, aangegeven dat het DNA- rapport nog niet binnen is. Dit rapport is belangrijk voor het requisitoir. Het mes waarmee de verdachte de slachtoffers gestoken had, moet DNA-sporen bevatten.Twee dagen voordat het feit zich voltrok, had een getuige de verdachte bij een winkel ontmoet. Die hield hem voor dat hij een film zou afdraaien. Hij bedoelde daarmee dat hij de vrouw en baby zou vermoorden. De getuige gaf aan dat de verdachte naar de woning van het slachtoffer stapte. Hij zei dat Roepeshkoemar R. in een worsteling raakte met Ritesh C.De verdachte werd boos toen hij de vriend van het slachtoffer zag. Hij pakte een keukenmes van het aanrecht en rende achter Ritesh C. aan. Hij bracht met het mes een aantal messteken toe aan Ritesh C. Daarna verwondde hij Narine met het mes. Zij overleed aan de opgelopen verwondingen. Roepeshkoemar R. zei dat hij in dronkenschap gehandeld had en dat hij niet wist wat hem op dat moment scheelde. Op 27 november wordt de behandeling voortgezet.