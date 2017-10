De aangereden trafo/Hoogspanningsmast te Catharina Sophia die een grote storing veroorzaakte in Saramacca. (Foto: EBS)





Mastaanrijdingen te Catharina Sophia, Kwattaweg en Alkmaar, hebben in het afgelopen weekend in verschillende buurten langdurige storingen veroorzaakt.Van januari tot en met 22 oktober komt het aantal mastaanrijdingen voor dit jaar op 360, zegt de Energiebedrijven Suriname (EBS). In 2017 varieert de schade tussen minimaal SRD 1.500 en maximaal SRD 54.000. De EBS benadrukt dat zij de kosten voor herstel zal verhalen op de veroorzakers van de aanrijdingen.De afgelopen 8 jaar heeft de EBS ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering geïncasseerd; de overige 38% is om verschillende redenen niet geïnd. Het proces om deze gevallen sneller te kunnen innen, is daarom recentelijk gewijzigd. In gevallen waarbij de verzekering niet in zal komen is de veroorzaker hoofdelijk verantwoordelijk en zal de EBS alle ter haar beschikking zijnde maatregelen toepassen om het bedrag te innen, geeft het bedrijf aan.De EBS lijdt jaarlijks enorme schade niet alleen als gevolg van mastaanrijdingen, maar ook door schade veroorzaakt door graafwerk-, dump- en kapwerkzaamheden, het losrukken van HA kabels en LS geleiders, diefstal en vandalisme en beplanting op percelen of bermen. Het afgelopen jaar waren de kosten aan herstelwerkzaamheden door mastaanrijdingen meer dan SRD 1 miljoen.