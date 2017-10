Over de 63e verkeersdode meldt dat politie Public Relations dat de voetganger Gordon in de vroege ochtend van zondag 22 oktober is aangereden op de hoek van de Verlengde Gompert- en de Kleinestraat. Surveillerende politieambtenaren van ressort Geyersvlijt zagen op een bepaald moment op een adres een voorstootbalk van een auto op het wegdek liggen en verrichtten een onderzoek. Een getuige verklaarde dat een man door een auto was aangereden en dat de autobestuurder was doorgereden.De politie zette gelijk de achtervolging in, omdat het voertuig nog op de weg te zien was. De auto is klemgereden aan de Heilardstraat. Bij controle bleek de voorstootbalk van het voertuig te ontbreken.De 22-jarige autobestuurder Arthur S. is staande gehouden. Hij verklaarde dat de man reeds op het wegdek lag. Hij had hem niet gezien wegens het ontbreken van verlichting op de weg. Verder kon hij niet meer afremmen en moet hij die persoon hebben aangereden. De man zegt te zijn doorgereden, omdat hij geen rijbewijs heeft. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol en is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.De wetsdienaren begaven zich naar de plek waar de aanrijding heeft plaatsgevonden en troffen het levenloos lichaam van Gordon aan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De verkeersbarometer staat landelijk op 63.