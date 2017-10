De ondernemer Richard Ashraf overhandigt de autosleutels aan dc Sarwankoemar Ramai.





Het is hem opgevallen dat dat werkzaamheden en diensten van en naar Paramaribo worden uitgevoerd met een dienst pick-up. Ashraf nam na een onderhoud met de dc het initiatief een personenauto te schenken aan het commissariaat.De dc is onder de indruk van deze geste. Het personeel is gevraagd de auto zeer verantwoord in te zetten voor de dienst. Ashraf heeft in 2016 eveneens een personenauto geschonken aan de toenmalige dc van Wanica, voor het commissariaat Lelydorp.