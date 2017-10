Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)





De bewindsvrouw deed maandag de opening van een training gericht op het op gang brengen van de bewustwording rondom het thema 'Rechten van Personen met een Beperking in Suriname'. Polak roept de gemeenschap op te beseffen dat mensen die leven met een beperking een essentieel onderdeel zijn van de samenleving. "Het zijn geen aparte burgers maar onze medeburgers". Volgens de de minister werkt haar ministerie op bepaalde gebieden specifiek voor de doelgroep. "We zijn nu bezig met een commissie om te gaan vaststellen wat de financiële vergoeding maandelijks moet worden. We werken samen met Wan Okasi, de organisatie voor mensen met een visuele beperking, en Sudobe, een organisatie voor de mensen met een gehoor beperking". De minister geeft aan in samenwerking met deze organisaties er wordt gestreefd naar het opzetten van een multifunctioneel centrum voor de doelgroep (mens met een beperking).Polak vindt dat de communicatie op het ministerie bevorderd moet worden zodat mensen meer doordrongen raken van het feit dat anderen leven met een beperking medeburgers zijn. "We zijn er nog lang niet. Het ministerie van Sociale Zaken is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel," stelt de Sozavo minister met een voorbeeld. Ze geeft aan dat er op kort termijn gestart gaat worden met de renovatie van het hoekpand van het ministerie. "Ik heb gesteld dat een kant van de stoep schuin af moet lopen zodat de doelgroep toegang heeft. En waarschijnlijk wordt de begane vloer helemaal ingericht voor mensen met een beperking".Volgens Polak staan er meer dan 26.000 personen geregistreerd als mens met een beperking. "Het schijnt dat men tegenwoordig makkelijker aan attesten kan komen, misschien omdat de uitkering voor de mensen met een beperking meer is dan de uitkering voor zwakke huishoudens". Ze merkt op dat er volgend jaar een survey gehouden gaat worden over het aantal mensen met een beperking. De Sozavo minister zegt dan alles uit te spitten om te kijken waar ieder mens met een beperking die wel recht op heeft zijn uitkering blijft behouden. De training duurt tot woensdag.Raoul Lith