Raadsman Irvin Kanhai merkte op dat er belangrijke Whatsapp berichten die toen waren uitgewisseld tussen de verdachte en de toenmalige advocaat-generaal opgenomen zijn in het dossier. Echter, er is niets mee gedaan door het Openbaar Ministerie (OM). Aangezien hij later in deze zaak toegevoegd was, vond hij het nodig om de advocaat-generaal te horen. Wijnhard vindt dit niet nodig. Rakijo wordt onder andere verdacht van verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verduistering van staatseigendom. De strafeis van het OM is twaalf maanden, waarvan elf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.Eerder op een rechtszitting vertelde Rakijo over de rancune en de persoonlijke aanvallen die tegen hem gericht waren. Volgens Rakijo heeft de korpschef hem uit rancune teruggeroepen naar Paramaribo. Hij heeft benadrukt dat er sprake is geweest van machtsmisbruik. Het gelijkheidsbeginsel is volgens hem geschaad. Deze zaak zal op 27 november verder behandeld worden.