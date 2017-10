Jongeren van Coronie die geïnteresseerd zijn in ecotoerisme volgen een training.





Dit project wordt uitgevoerd door stichting SORTS, onder leidingvan Loes Trustfull en wordt gefinancierd door WWF. De United Tour Guides Suriname (UTGS), wil vanuit het toerismeperspectief de professionele kennis bijbrengen aan aankomende en professionele tourgidsen in heel Suriname. Daarna zal UTGS met geïnteresseerden, per gebied, een veel langer traject afleggen waarbij de komende jaren zal worden samengewerkt met toerisme-, reis-, kennisinstituten en -organisaties.In Coronie wordt, volgens de organisatoren, de toerismepotentie van dit district, nauwelijks benut en toeristen blijven er niet te lang omdat er geen lokale tourguides met goede tourpakketten aanwezig zijn om informatie te geven en hun interessante en wetenswaardige plekken te laten zien, zegt Trustfull. Deze training betekent zowel voor Coronie als Commewijne, tegelijkertijd ook stimulering van een stukje ondernemerschap, niet alleen bij (werkloze) jongeren. Er vindt ook verdere professionalisering plaats van bestaande tourguides om hun kennis over mangroves, klimaatverandering, kustbescherming, milieu en cultuur te vergroten, en te verdiepen. Ze leren ook de manier waarop ze deze kennis kunnen integreren in hun tours. Het is niet alleen theorie maar vooral praktische kennis, benadrukt de projectleider.