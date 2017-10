De politie meldt dat de 62e verkeersdode de bromfietser, Robert Antheunisis (61), is. Hij veroorzaakte zaterdag een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Hendrika Veldkamp- en de Parsimstraat.De politie van Kwatta kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van de aanrijding. Bij aankomst op de plek werd de bromfietser die niet aanspreekbaar was in kritieke toestand op het wegdek aangetroffen. Uit voorlopige onderzoek is gebleken dat de man over de Parsimstraatreed, komende vanuit de Izaak Burnetstraat en reed richting de Hendrika Veldkampstraat. Hij verleende geen voorrang aan de personenauto die over de Hendrika Veldkampstraat reed richting de Kwattaweg, met als gevolg de aanrijding.Per ambulance is Antheunisis vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij kort na aankomst overleed. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden.