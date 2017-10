In totaal zijn er 1,2 miljard adolescenten in de leeftijd van 10-19 jaar over de hele wereld. Zij vormen 16% van de wereldbevolking. De meerderheid (86%) van de adolescenten woont in ontwikkelingslanden. Tegen de tijd dat ze negentien jaar oud zijn, is de helft van de adolescente meisjes in ontwikkelingslanden seksueel actief, is ongeveer 40% reeds getrouwd en heeft bijna 20% al kinderen. Maar liefst 21 miljoen van alle zwangerschappen in 2016 was bij adolescente meiden in de leeftijdsgroep 15-19 jaar, die in ontwikkelingslanden wonen. Van dit aantal was bijna de helft (49%) ongepland. In Azië was 43% van de zwangerschappen in deze leeftijdsgroep ongepland, in Afrika was 45% van de tienerzwangerschappen niet gepland en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied was maar liefst 74% van de tienerzwangerschappen ongepland.Binnen de problematiek van ongeplande en ongewenste zwangerschappen nemen tienerzwangerschappen een belangrijke plek in. Suriname heeft - na Guyana - het hoogste aantal tienerzwangerschappen in het Caribisch gebied. Jaarlijks worden er tussen de 1500 en 1600 baby’s geboren uit moeders, die jonger zijn dan negentien jaar. De meesten zijn ongepland zwanger geworden. De meest voorkomende oorzaken van een ongeplande zwangerschap zijn seks zonder het gebruik van een voorbehoedsmiddel, weinig of geen kennis, alsook verkeerd of nonchalant gebruik van een voorbehoedsmiddel.Volgens het Millennium Development Goals (MDG) Progress Report 2014 is in Suriname de pil de populairste vorm van anticonceptie. Een op de vier getrouwde vrouwen gebruikt de pil als voorbehoedsmiddel. Uit dit rapport is ook gebleken dat vrouwen in de leeftijdscategorie 15-24 jaar, die getrouwd zijn of samenwonen, minder kans hebben om anticonceptie te gebruiken in vergelijking met oudere vrouwen. Ruim 42% van de adolescente vrouwen van 15–19 jaar meldde dat ze op dat moment een anticonceptiemiddel gebruikten. Dit houdt in dat zeker 58% geen anticonceptie gebruikte.Er zijn aanvullende strategieën noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende behoeften van verschillende populaties, stelt de WHO. Zo heeft Estland een schoolgerichte seksualiteitsopvoedingsprogramma uitgevoerd, dat verband houdt met jeugdvriendelijke seksuele en reproductieve gezondheidszorg en zorgt voor een ondersteunende beleidsomgeving. De abortus- en geboortecijfers voor adolescenten van 15-19 jaar verminderden daarop aanzienlijk Ook Ethiopië behaalde opmerkelijke verbeteringen in de opname van moderne anticonceptie onder adolescenten (van minder dan 10% in 2005 tot ongeveer 25% in 2011) via een speciaal nationaal programma.