Silva bevestigt dat Staatsolie en Grassalco hebben besloten om geen sponsor meer te zijn. Dit gebeurde kort na uitspraken van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen dat het ministerie niet betrokken is bij de conferentie. Geen sponsor zijn van het evenement wil echter niet zeggen dat er ook geen sprake kan zijn van deelname. Silva zegt dat Staatsolie en Grassalco weliswaar sponsors waren tijdens Surimep 2014, maar benadrukt dat het niet verplicht is voor de genoemde bedrijven om te sponsoren om deel te kunnen nemen aan het evenement. Dit geldt overigens voor alle mijnbouw- en/of olie- en gasmaatschappijen.Silva ontkent niet dat het afgenomen aantal sponsors voor Surimep 2017 de financiering van het evenement heeft beïnvloed. “Sponsors helpen ons heel erg met de kosten van het organiseren van het evenement, maar we hebben alle deelnemers beloofd dat dit evenement doorgaat en dat is een belofte die we van plan zijn te honoreren,” zegt de Head of Sustainability and Energy Events van AME Trade Ltd. Op dit moment heeft de organisatie 122 afgevaardigden geregistreerd van 47 bedrijven, waaronder internationale deelnemers uit Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, Trinidad en Tobago, Guyana, Frans-Guyana en het Verenigd Koninkrijk.Surimep 2014 was één van de grootste gebeurtenissen in de mijnbouw- en aardoliesector in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Het was een evenement dat veel buitenlandse directe investeringen en een positieve discussie over de stand van zaken binnen de industrie heeft aangewakkerd. AME Trade Ltd. zegt bij monde van Silva de redenen van het ministerie, om zich zo kort vóór het evenement terug te trekken, niet zo goed te begrijpen. Echter benadrukt de organisatie het besluit van NH te respecteren, omdat het om een zakelijke activiteit gaat en niet een politieke.Voorts hoopt de AME Trade Ltd. dat het ministerie ingaat op haar uitnodiging om deel te nemen aan de conferentie en rechtstreeks informatie te verkrijgen uit de industrie. Uiteindelijk wordt met de conferentie beoogd dat gesprekken en discussies worden aangegaan ter bevordering van de groei in het land. De organisatie is ervan overtuigd dat de onderwerpen die op de agenda staan relevant zijn voor de discussies die in de branche moeten plaatsvinden. Daartoe behoren onderwerpen zoals Local Content, wetgeving, belastingen op inkomsten en de energie-infrastructuur.