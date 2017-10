Orfendo A. heeft vijf biljetten van 100 euro bij een cambio aangeboden om in te wisselen in Surinaamse dollars. De biljetten bleken vals te zijn. De cambiohouder heeft de politie ingeschakeld voor de oplichter.De negentienjarige Orfendo is aangehouden op woensdag 18 oktober. De politie doet een beroep op de samenleving om alert te zijn bij het accepteren van vreemd geld uit handen van derden.