De regerende centrumrechtse partij van president Mauricio Macri heeft de tussentijdse Senaatsverkiezingen groots gewonnen. (Foto: Reuters)





Hij heeft aanhangers verteld dat ze hadden aangetoond dat het mogelijk is om de geschiedenis van Argentinië te veranderen. De voormalige linkse president Cristina Fernández de Kirchner heeft een zetel in de Senaat veiliggesteld, waardoor zij immuniteit krijgt tegen corruptie aanklachten.De stemming werd gezien als een referendum over Macri, die heeft gewerkt om economische hervormingen door te voeren. Hij zegt dat het cruciaal is om de economie van het land te herstellen. De officiële resultaten tonen dat zijn Cambiemos (Let's Change) -beweging in 13 van de 23 provincies van Argentinië heeft gewonnen, waaronder de vijf grootste bevolkingsgebieden. Ondanks de overwinning, is hij er niet in geslaagd een algemene meerderheid in het congres te krijgen."We realiseerden ons dat veel dingen kunnen veranderen, we realiseerden ons dat we het kunnen, we werden aangemoedigd door verandering, we overwonnen angst en ontslag en de realiteit begeleidde ons en begeleidt ons," zei Macri, die naar verwachting in 2019 zal worden herkozen.Meer dan 33 miljoen Argentijnen waren gerechtigd om deel te nemen aan de verkiezingen, waarin een derde van de Senaatszetels en de helft van de zetels in het Lagerhuis in het geding waren.Fernández, die het land van 2007 tot 2015 heeft geleid, is op verre afstand als tweede binnen in de provincie Buenos Aires, de bevolktste provincie van de land. Ondanks ze niet als eerste binnenkwam, kreeg ze genoeg stemmen om in de Senaat te komen. Ze heeft de kiezers van haar Citizen’s Unity partij bedankt die sterke tegenstanders zijn gebleven van de economische agenda van Macri.De ex-president, die met aanklachten van corruptie wordt geconfronteerd, geniet nog steeds de steun van miljoenen uit de lage inkomensklasse van Argentinië die profiteren van haar royale sociale uitgaven. Maar critici zeggen dat haar populistische politiek de economie heeft beschadigd. Zij ontkent elke onrechtmatigheid en zegt dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn.