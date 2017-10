De agenda van de openbare vergadering van De Nationale Assemblee.





Frankrijk geeft steeds aan dat de politiesamenwerkingsovereenkomst vanenorme importantie is voor het initiëren van andere samenwerkingsgebieden. ZijdensFrankrijk is reeds voldaan aan de constitutionele verplichtingen, schrijft minister Yldiz Pollack-Beighle aan De Nationale Assemblee. Het ligt in de bedoeling om in het verlengde van de goedkeuring zijdens de Surinaamse regering een voorstel te doen aan de Franse Republiek om tot een samenwerkingsovereenkomst, gestoeld op een bredere basis op het gebied van veiligheid tussen beide landen te komen, zegt de minister.De commissie van rapporteurs die de openbare behandeling voorbereidt, wordt geleid door André Misiekaba (NDP). De leden zijn: Krishna Mathoera (VHP), Grace Watamaleo (NDP), Marinus Bee (ABOP), William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Remy Tarnadi (NDP). De openbare behandeling is uitgeschreven voor 12.00 uur. Daarvoor moet het eindverslag eerst worden besproken in een huishoudelijke vergadering.