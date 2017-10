Jonathan K. (29) is door de politie van ressort Centrum aangehouden. Een hoteleigenaar had aangifte van diefstal van twee televisietoestellen en een mobiele telefoontoestel gedaan. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe deze hotelgast de goederen wegdraagt. Hij is opgespoord en aangehouden. De man blijkt een recidivist te zijn.Het verdere onderzoek wees uit dat Jonathan K. het tot een gewoonte heeft gemaakt hotels in verschillende ressorten aan te doen. Daar huurde hij kamers. Tijdens zijn verblijf heeft hij goederen zoals microwave, waterkokers, televisietoestellen en andere zaken gestolen.De goederen zijn nog niet achterhaald. De verdachte heeft verklaard de spullen te hebben doorverkocht. De heler wordt opgespoord. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Jonathan K. ingesloten, meldt de politie Public Relations.