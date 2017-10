Paul Soesman, die veertig jaar actief lid was van de VHP, heeft in een brief aan de partijleiding meegedeeld per onmiddellijk zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij geeft aan dat onder leiding van Chan Santokhi het voor hem "(bijna) onmogelijk is zijn krachten verder te blijven geven".In zijn schrijven zegt Soesman dat de gesprekken en werkzaamheden voor hem niet meer het constructieve karakter hebben. Ze geven hem een onbevredigend gevoel, waardoor hij heeft besloten zijn lidmaatschap op te zeggen.Soesman stelt ruim veertig jaar belangeloos te hebben gediend onder wijlen Jagernath Lachmon en Ramdien Sardjoe. Hij heeft vol overgave en onder alle omstandigheden zijn diensten kunnen verlenen aan de partij. Hij heeft in die periode de samenwerking altijd als zeer prettig ervaren.