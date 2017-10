VHP hoofdbestuurslid, Sidik Moertabat, presenteert nieuwe leden uit Tamanredjo en Tamansarie aan de partijleiding. (Foto: VHP)





Moertabat geeft aan dat dit slechts het begin is, maar dat er nog veel jongeren zijn die toenadering zoeken tot de partij. “Wij verwelkomen de nieuwe leden met open armen, en geven hen moed het goede werk van de VHP voort te zetten,” zei Moertabat. De introductie vond tijdens het 'Chillen met Chan' project plaats, gecoördineerd door de VHP Jongerenraad onder leiding Karishma Mathoera en VHP jongerencommissie voorzitter Preshand Baldew. Het is een landelijk project waarbij er in alle districten jongeren bijeenkomsten worden gehouden om in een luchtige, informele sfeer van gedachten te kunnen wisselen met de partijtop, in het bijzonder de voorzitter.De jongeren halen dan de issues aan die voor hen op dat moment brandend zijn. Steeds weer geven zij aan dat zij zich bedrogen voelen door de loze beloften van de regering die zij niet hebben kunnen waarmaken. Door dit project verdwijnt een eventuele afstand tussen de jongeren en de partijleiding.Santokhi geeft aan dat hij zich zorgen maakt om hetgeen de jongeren te wachten staat indien het huidige economische beleid wordt voortgezet en zegt daarom alles eraan te willen doen om deze groep te beschermen.