De Japanse premier Shinzo Abe (2e links) heeft zijn tweederde meerderheid weten binnen te halen. (Beeld: Al Jazeera)





De publieke omroeper NHK heeft de coalitie van de Liberale Democratische Partij (LDP) van Abe op 312 zetels geplaatst, waardoor hij zijn tweederde "super meerderheid" kan behouden. Deze meerderheid is van vitaal belang voor de ambitie van Abe om de post-oorlogse pacifistische grondwet van Japan te herzien. Het Lagerhuis van Japan telt 465 leden. De LDP heeft volgens de stembuspeilingen nog kans om 11 zetels binnen te halen. De officiële resultaten worden morgenochtend vroeg verwacht.Artikel 9 van de grondwet, die in 1947 door de Amerikaanse bezetters werd aangenomen, roept op tot volledige afwijzing van de oorlog. Japan heeft om de regel heen gewerkt door te stellen dat zijn leger bestaat voor de verdediging. Maar Abe heeft al lang duidelijk gemaakt dat hij de regel wil herzien. Hij zei dat hij daarvoor de steun van zoveel mogelijk mensen zal proberen te krijgen."Zoals ik tijdens de verkiezingen heb beloofd, is mijn oprechte taak om Noord-Korea stevig aan te pakken,” zei hij vandaag. "Hiervoor is sterke diplomatie nodig."Abe heeft op 25 september de verkiezingen aangekondigd. Hij zei dat hij een nieuw mandaat nodig heeft om de "nationale crises" tegen Japan te kunnen aanpakken.Noord-Korea heeft gedreigd om Japan te laten zinken in de zee. Pyongyang heeft ook twee raketten afgevuurd over Hokkaido, het noordelijkste eiland in Japan.Een overwinning bij de verkiezingen verhoogt de kans van Abe om een derde driejarige termijn als leider van de LDP te waarborgen wanneer de partij volgend jaar in september zal stemmen. Dat zou hem de kans geven om de langst dienende premier te worden van Japan. Abe werd voor het eerst in 2012 verkozen. De 63-jarige Abe heeft zijn partij al tot vier grote overwinningen geleid sinds hij verkozen werd tot voorzitter.Japan is vandaag naar de stembus gegaan terwijl tyfoon Lan delen van het land geselt. De categorie vier storm heeft sterke winden en zware regen gebracht naar het zuiden van het land, waardoor vluchten zijn geannuleerd en de spoorwegdiensten waren ontregeld. De verwachting is dat de tyfoon maandagochtend vroeg aan land komt in Tokio.