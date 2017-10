Een voetganger is overleden, na een aanrijding vannacht. Het verkeersongeval vond plaats aan de Verlengde Gompertstraat te Geyersvlijt.Starnieuws verneemt dat de man te plekke is overleden. Een ingeschakelde arts heeft de dood vastgesteld. Er zijn nog geen verdere details bekend.Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 63. Zoals gebruikelijk bij aanrijdingen wordt het ontzielde lichaam in beslag genomen voor obductie. Het politiebureau Geyersvlijt is belast met het onderzoek.