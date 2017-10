Een vrouw staat in de regen voor een stemlokaal, terwijl de regen van tyfoon Lan door Tokio, Japan trekt. (Foto: Reuters)





De voorspelling is dat Abe met een meerderheid wint, nu de oppositie uit elkaar is gevallen. Een uitdaging van de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, lijkt als een nachtkaars uit te gaan. De verkiezingen komen een jaar voordat het termijn van Abe afloopt.Abe hoopt dat zijn liberale democratische partij TINA een tweederde meerderheid zal winnen, zodat hij grondwettelijke veranderingen kan doorvoeren. Hij wil in het bijzonder de zelfverdedigingskracht van Japan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in een nationaal leger veranderen.Wat voor invloed tyfoon Lan zal hebben op de opkomst valt nog te bezien. De categorie vier storm heeft sterke winden en zware regen gebracht naar het zuiden van het land. Vluchten moesten worden geannuleerd en de spoorwegdiensten zijn ontregeld. Lan wordt maandag vroeg verwacht in Tokio, voorspelt de Japanse Meteorologische Dienst.Abe had de verkiezingen op 25 september aangekondigd. Hij zegt dat hij een nieuw mandaat nodig heeft om de "nationale crises" tegen Japan te kunnen aanpakken. De crises omvat Noord-Korea, die heeft gedreigd om Japan in de zee te laten zinken. Pyongyang heeft ook twee raketten afgevuurd over Hokkaido, een eiland in het noorden.Andere gebieden die voor de discussie in de verkiezingen zorgen, zijn het nucleaire beleid voor Fukushima en de kwestie van belasting. De stemlokalen sluiten om acht uur ’s avonds in Japan.