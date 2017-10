Farel H. (13) is op heterdaad betrapt door een eigenaar toen hij bezig was een bromfiets te stelen. De jeugdige verdachte is door de eigenaar overgedragen aan de ingeschakelde politie van het Bureau Nieuwe Haven.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Farel ingesloten. Hij is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken alwaar hij in de sterkte van het jeugdcellenhuis te Opa Doeli is opgenomen.Het vermoeden bestaat dat hij ook een inbraak heeft gepleegd in een voertuig, meldt de politie Public Relations.