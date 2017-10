Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, Assembleelid Glenn Sapoen en minister Mike Noersalim zijn aan het planten.





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, de Assembleeleden Patrick Kensenhuis en Glenn Sapoen, de ministers Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij), Mike Noersalim (Binnenlandse Zaken), landbouwdeskundige Iwan Wijngaarde en de districtscommissaris Armand Jurel hebben een plantje in de grond gestopt.Zij hebben hun steun aan dit project toegezegd en hebben de samenleving opgeroepen om dit initiatief met beide handen aan te grijpen. De bedoeling is dat de komende weken de overige districten zullen worden aangedaan, vertelt Ford. Met dit project worden mensen gestimuleerd om moestuinen op te zetten zodat ze hun eigen groenten hebben.De stichting is niet van plan om het alleen te laten bij het opzetten van moestuinen. Er wordt ook gewerkt aan onder andere projecten op sportgebied, het stimuleren van betere onderwijsresultaten, het promoten van ondernemerschap, workshops en het opzetten van een biologische markt.