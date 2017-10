De in beslag genomen spullen bij Winston E. (Foto: KPS)





Winston E. (27) is tijdens een actie tegen personen die de orde verstoren bij winkels en op hoeken van de straten aangehouden met in zijn bezit verschillende drugssoorten. Ook XTC tabletten zijn in beslag genomen en geldbedragen in SRD en Euro.De verdachte is met de in beslag genomen drugs overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade voor het verdere onderzoek.De operaties worden gezamenlijk uitgevoerd door de Surveillance Dienst Midden en het Regio Bijstand Team Midden.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de drugsverkoper achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.