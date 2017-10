De regering is geruime tijd bezig de voorlichting naar de samenleving te verbeteren. Het NII is in het leven geroepen om officiële regeringsinformatie te delen met de bevolking. Het is de bedoeling dat gefaseerd het nieuws over het regeringsbeleid naar alle delen van het land wordt opgevoerd.Naast het hebben van een eigen nieuwssite www.deboodschap.today en andere officiële social media kanalen en het uitzenden van radio- en tv producties is het nu tijd om wederom een grote stap te maken, zegt het NII. Zo gauw de technici tevreden zijn over alle kwaliteitsaspecten zal de officiële launch plaatsvinden. De samenwerking tussen het NII en de particuliere tv kanalen zal met de komst van een eigen tv zender niet ophouden te bestaan.