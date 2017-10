Een bromfietser heeft vanmiddag het leven gelaten, kort na een aanrijding op de kruising Hendrika Veldkamp-/Parsimstraat.Starnieuws verneemt dat de bromfietser op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis is gestorven aan de opgelopen verwondingen.De dodelijke aanrijding vond plaats tussen de bromfietser en een autobestuurder. Er zijn nog geen details prijsgegeven. De politie van Kwatta is bezig met het onderzoek. De verkeersbarometer is gestegen naar 62 voor dit jaar.