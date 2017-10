Ramdas R. (52) en Martin H. (44) zijn door de afdeling Narcoticabrigade aangehouden. Zij zijn verdachten in de drugszaak, waarbij een hoeveelheid drugs in een 40 voet container was verstopt.Het gelukte het Regio Bijstand Team (RBT) Paramaribo de drugs op maandag 2 oktober te onderscheppen. De container bevond zich op een terrein aan de Zwartenhovenbrugstraat, dichtbij het Molenpad.De landbouwer Ramdas R. is op maandag 9 oktober aangehouden en de douaneambtenaar Martin H. op vrijdag 13 oktober.Beide verdachten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet, meldt de politie Public Relations.