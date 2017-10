De aanslag van vandaag komt terwijl Kabul nog treurt over de doden van de twee moskee aanvallen vrijdag. (Foto's: BBC)





De woordvoerder van het ministerie van Defensie, Dawlat Waziri, zei dat er vier anderen zijn gewond bij de explosie aan de poorten van de Marshal Fahim militaire academie. De cadetten waren vertrokken uit de academie in een minibus. De aanvaller was te voet.De hulpmissie van de Nato zei dat de aanval toont dat de opstandelingen "wanhopig" zijn. “Ze kunnen niet op het slagveld winnen, " tweette de Nato. Het was de tweede zelfmoordaanval in 24 uur in de stad.Bij een gewapende aanval en zelfmoordaanslag zijn vrijdag 56 mensen gedood in een Shia moskee. De Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeeist. De Sunni-moslimgroep heeft geen bewijs voor haar claim gegeven, maar heeft eerder aanvallen gepleegd op Shia-moskeeën.Bij een andere aanslag op vrijdag zijn 20 mensen gedood in de provincie Ghor. Ook in deze centraal gelegen deelstaat is een Sunni-moskee aangevallen. Het is onduidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd.Afghanistan heeft in de afgelopen maanden een scala aan zelfmoordaanvallen en bombardementen gehad. Het leger en de politie hebben zware verliezen geleden door de Taliban, een Sunni-groep die hun strenge versie van de islamitische wet opnieuw wil opleggen aan het land.