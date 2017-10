Het referendum voor onafhankelijkheid van Catalonië heeft het land in een crisis gestort. (Foto: AFP)





De Catalaanse leider Carles Puigdemont stelt dat het resultaat van het referendum hem een mandaat gaf om onafhankelijkheid na te streven. Maar de Spaanse regering in het daarmee niet eens en treft voorbereidingen om de macht terug te nemen.De regionale overheid van Catalonië heeft op 1 oktober een referendum gehouden om inwoners van de regio te vragen als ze van Spanje wilden scheiden. Van de 43% Catalanen die hebben gestemd, heeft 90% gekozen voor onafhankelijkheid. Maar veel anti-onafhankelijkheids-aanhangers hebben de stemming geboycot met het argument dat die ongeldig was.Puigdemont en andere regionale leiders tekenden vervolgens een onafhankelijkheidsverklaring, maar schorsten die onmiddellijk op om onderhandelingen mogelijk te maken. Daarop heeft hij twee deadlines die de regering had vastgesteld om de positie van Catalonië te verduidelijken genegeerd, waarop de regering heeft aangekondigd dat zij artikel 155 in werking zou stellen.Artikel 155 van de Spaanse grondwet stelt de nationale overheid in de gelegenheid om in een crisissituatie, de onmiddellijke controle te nemen over de semi-autonome regio's van Spanje. In democratisch Spanje is het tot nog toe nooit gedaan.Het artikel zegt dat als een regionale regering "optreedt op een manier die het algemene belang van Spanje ernstig bedreigt", Madrid "de nodige maatregelen kan treffen om haar krachtig tot inkeer te brengen."Catalonië geniet aanzienlijke autonomie van Spanje, waaronder de controle over zijn eigen politie, onderwijs en gezondheidszorg. Maar het Spaanse kabinet zal nu waarschijnlijk aanraden om de regering van Catalonië op te heffen en in januari verkiezingen te houden. Het kabinet zal ook de controle van de regionale politiemacht van zo’n 16.000 leden naar zich toe trekken.Na de kabinetsvergadering vandaag, zal een Senaatscommissie de stappen voor de finale stemming bespreken. De conservatieve Popular Party (PP) van de premier Mariano Rajoy heeft een meerderheid in de Senaat, waardoor de voorstellen er waarschijnlijk doorheen komen.Catalonië vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van Spanje's economische inkomsten. Voorstanders van onafhankelijkheid zeggen dat de regio te veel bijdraagt aan de nationale economie. Tegenstander betogen dat Catalonië sterker is als een deel van Spanje, en dat afscheiding zou leiden tot economische rampen voor het land als geheel.Bijna 1.200 bedrijven gevestigd in Catalonië hebben zich sinds het referendum opnieuw geregistreerd in andere delen van Spanje, in de hoop om onstabiliteit te minimaliseren, aldus het AFP-nieuwsagentschap. En Spanje heeft deze week zijn nationale groeivoorspelling voor 2018 verlaagd van 2,6% naar 2,3%, vanwege de onzekerheid over de toekomst van de Catalaanse onafhankelijkheid.