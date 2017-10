Ter gelegenheid van 164 jaar Chinese Immigratie zijn er vrijdag kransen gelegd bij het Vriendschapsmonument.





Deze plechtigheid werd gehouden bij het Vriendschapsmonument aan de Jagernath Lachmonstraat. De Chinese ambassadeur sprak zijn waardering uit aan de steeds groter wordende samenwerking tussen China en Suriname. Hij voegde eraan toe dat er inmiddels een groot aantal Surinamers is afgereisd naar China, om er trainingen en studies te volgen.Dat Chinezen de eerste immigranten waren in Suriname is niet bij eenieder bekend. Mede daarom werd door de Chinese vereniging in 2003 een monument opgericht waarop de namen van de eerste Chinese immigranten zijn gegrift. Ook werd waardering uitgesproken aan het adres van de VHP voorzitter, die blijk gaf van de grote importantie die Chinezen in Suriname hebben verworven. Dat China in de toekomst de koers van de wereld zal mee bepalen, staat vast. Suriname zal er alleen baat bij hebben om op vriendschappelijke voet met deze grote mogendheid te mogen blijven samenwerken, zowel op economisch als sociaal maatschappelijk gebied, stelde Santokhi.