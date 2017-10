Het personeel van de nieuwe Hes D in de startblokken.





Een derde filiaal van barbecue & grill afhaalcentrum HES-D’S BBQ is vrijdag geopend aan de Kwattaweg, tussen de Derde en de Vierde Rijweg. Met de reeds bestaande en succesvolle vestigingen aan de Ringweg en te Latour wilde eigenaar Hesdy Adasi een nieuwe uitdaging aangaan en hij zocht deze aan de Kwattaweg.“Ik wil niet in een druk centrum zitten want anders val je niet op,” zegt Adasi. “Een beetje uit de drukte, in een wat rustiekere omgeving kom je het beste tot uiting en iedereen kan je vinden.” Over het laatste hoeft Hesdy Adasi zich beslist geen zorgen te maken. Al tijdens de bouwwerkzaamheden kwamen buurtbewoners langs om zich te laten informeren over de openingsdatum.Adasi zou al eerder in de week opengaan maar hij hield rekening met het Divalifeest. “We zitten in een overwegend Hindoestaanse buurt en de dagen voorafgaand aan Divali zijn de meeste mensen, die het Hindoegeloof belijden, vegetarisch,” zegt Adasi. “We hebben daarom even gewacht met de opening tot de dag na Divali.”Dat HES-D’S BBQ rekening houdt met religieuze gevoeligheden blijkt tevens uit het gegeven dat vleessoorten gescheiden worden behandeld en worden bereid. “We hebben aparte roosters voor varkensvlees en weer aparte voor kip,” zegt hij. “Ook hebben wij gescheiden kookgerei en tijdens het bereiden en klaarmaken van de porties wordt er gescheiden gewerkt.” Volgens Hesdy Adasi is de vestiging aan de Kwattaweg niet zijn laatste filiaal in Suriname.