Minister Ferdinand Welzijn bevestigt tegenover Starnieuws dat, na verificatie, goedkeuring is gegeven aan SOL voor de nieuwe prijs. Hij benadrukt dat de prijs door de oliemaatschappijen wordt aangeboden ter vaststelling aan het ministerie. Hierbij worden diverse documenten overlegd. Het ministerie controleert de documenten en op basis van de wettelijke betaling wordt er een beschikking opgesteld.De prijs wordt bepaald op basis van de wereldmarktprijs, de inkoopprijs en de verschillende marges die vastgesteld zijn. "De regering heeft geen invloed op de prijs," benadrukt de minister. Hij geeft ook aan dat de Economische Controledienst de opdracht heeft gekregen om met verhoogde inspanning te werken aan de controle van prijzen in diverse winkels.De prijs van diesel bij SOL is niet gewijzigd. Hiervoor moet SRD 5,80 worden neergeteld. De nieuwe prijs van 'super unleaded' is SRD 6,46 per liter. Bij GOw2 kost een liter ongelode benzine SRD 6,13 en de dieselprijs is SRD 5,75.