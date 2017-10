Een container is tijdens het vervoeren op het wegdek terechtgekomen bij de rotonde van de Lalla Rookhweg en de Jagernath Lachmonstraat.





Door dit ongeval ontstond er een enorme filevorming. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.Het komt vaak voor dat er ongelukken gebeuren op de weg tijdens vervoer van zware spullen. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft maatregelen aangekondigd tegen zwaar vervoer. Er is een commissie benoemd die met voorstellen moet komen.