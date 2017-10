Aan het einde van elke maand zal deze maatregel herhaald worden totdat de medische specialisten het vertrouwen in het SZF terughebben. Dit vertrouwen kan mede hersteld worden wanneer er een aanvang gemaakt wordt met de uitbetaling van Bazo klinisch 2017. Dit besluit geldt voorlopig alleen voor de patiënten van de medische specialisten.Het besluit is genomen om de volgende reden, schrijft de VMS:De medische specialisten hebben steeds weer begrip getoond voor de gewijzigde omstandigheden binnen het SZF en hebben ook steeds de aan hen gevraagde medewerking verleend, doch ondanks frequent overleg met het SZF en alle toezeggingen ten spijt, heeft dit niet geleid tot het nakomen door het SZF van met de artsen gemaakte afspraken. Verwezen wordt naar diverse correspondenties.Heel kwalijk is het dat het SZF over 2017 nog geen enkele betaling verricht heeft betreffende in het ziekenhuis opgenomen Bazo verzekerden. Er is een achterstand van negen maanden op de rekening van Bazo verzekerden, die in januari 2017 in het ziekenhuis hebben gelegen.Ook de afspraken over de BZV verzekerden, welke het SZF heeft overgenomen van Self Reliance, Assuria en Parsasco, zijn niet nagekomen, stelt de VMS, ondanks gemaakte afspraken. "Een mededeling op 18 oktober gedaan, vlak voor de algemene ledenvergadering van de VMS, 'dat het SZF nu pas over het geld beschikt om de specialisten te betalen en dat het 20 oktober op onze rekening is', komt bij ons niet netjes over. Bovendien wordt het nu echt wel tijd om af te spreken hoe en wanneer het SZF de backpay over de jaren 2011 t/m 2015 gaat voldoen. Ook over 2016, 2017 en 2018 moeten dringend de nodige afspraken gemaakt worden," stelt de VMS.De medici zijn niet langer bereid de gevolgen van het niet en niet tijdig nakomen van afspraken gemaakt met het SZF te dragen vanwege de verregaande consequenties voor hen. "Indien zal blijken dat de huisartsen ook niet, dan wel niet tijdig, i.c. overeenkomstig de laatste afspraken tussen het SZF en de VMS worden betaald, zullen ook zij overgaan tot het nemen van schade beperkende maatregelen."