"De door onze universiteit voortgebrachte kennis zal worden gedeeld met het publiek. De producten en activiteiten van de universiteit en de deelnemende partners worden verteerbaar gemaakt via tentoonstellingen, demonstraties, experimenten, films en documentaires, posters, foto- en videomateriaal, voorlichtingssessies, paneldiscussies, prijsvragen," deelt de hoogste onderwijsinstelling mee.Voor het algemene publiek zijn er diverse activiteiten, zoals speurtochten, kosteloze gezondheidsmetingen, Rechtswinkel, workshops, muziek optredens, online enquêtes, diverse documentaires, zoals over Kwikvrij goud mijnen en over sidderalen. Voor middelbare scholieren is er naast voorlichting over studiemogelijkheden een opstelwedstrijd over duurzame ontwikkeling van ons land. Ook voor scholieren van het lager onderwijs zijn er speciale sessies over microbiologie, het milieu en gezondheidstesten.De beurs wordt verrijkt met evenementen waarbij kennis en cultuur worden samengebracht. In dit verband wordt een avond gewijd aan opkomende en verdwijnende vormen van Baithak gana gevolgd door live muziek en dans optredens. Er zijn ook cook-outs met topgerechten zoals doksa en moksi alesi, en een workshop waar Chinese dumpling gerechten worden gemaakt. In samenwerking met NAKS wordt een bijzondere Sranantongo Neti gehouden met presentaties over het Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed, met onder meer dans, traditionele gerechten, en demonstraties van Afro-Surinaamse muziekstijlen zoals de Kawina en skratyi poku. En er is een presentatie met demonstratie over de pencak silat in Suriname.De Anton de Kom Universiteit van Suriname meent dat wetenschappelijke kennis een veel grotere rol kan en moet vervullen voor de sociale, economische en technologische ontwikkeling, maar ook voor het behoud van de natuur en het cultureel erfgoed. Het belang van de wetenschap is zwaar onderbelicht in de Surinaamse samenleving. De universiteit is bij uitstek de instantie om wetenschappelijke kennis te bevorderen en te ontwikkelen, gericht op duurzaamheid van de samenleving en de natuur.