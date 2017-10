Luciano P. (13) alias 'Aploeka' en Kevin C. (19) zijn aangehouden door de politie van Lelydorp. Zij zijn aangehouden voor stelen van bromfietsen en een zangvogel. Tijdens het onderzoek bleek dat bij de afdeling Jeugdzaken enkele aangiften van diefstal waren gedaan tegen Luciano.Buurtbewoners hadden aan de politie doorgegeven dat er zich verdachte figuren op twee bromfietsen ophielden op de hoek van de Curaçaostraat. De wetsdienaren reageerden gelijk op de melding. Bij het zien van het politievoertuig, renden de groep jongens weg met achterlating van de bromfietsen en een gekooide zangvogel.Bij de achtervolging is Luciano aangehouden. Kort daarna is ook Kevin, die zich achter enkele stenen schuil hield, in de kraag gevat. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Twee andere verdachten hebben kans gezien weg te komen.De bromfietsen zijn in beslag genomen. Later op de dag deden drie personen aangifte van diefstal van hun twee bromfietsen en een zangvogel. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten ingesloten, meldt de politie Public Relations.