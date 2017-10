Een tweede aanval in de Afghaanse provincie Ghor heeft aan minstens negen mensen het leven gekost. Geen enkel groepering heeft tot nog toe de verantwoordelijkheid van de aanslagen opgeëist, maar de zogenaamde Islamitische Staat (IS) heeft eerder Shia-moskeeën in Afghanistan tot haar doelwit gemaakt.De aanvaller heeft het vuur geopend terwijl de gelovigen zich hadden verzameld om hun vrijdaggebeden te doen, waarna hij een bom liet ontploffen. Politiewoordvoerder van Kabul, Basir Mojahid, heeft het incident in de Shia moskee in Kabul bevestigd, maar gaf geen verdere details. Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat onderzoekers bezig waren om de 'aard van de explosie' te achterhalen, meldt het AFP-nieuwsagentschap.Bij de aanval op de Shia-moskee in het centraal gelegen Ghor is ook een pro-regering militaire commandant vermoord, aldus berichten. Details van de aanvallen blijven onduidelijk en het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk stijgen. Tientallen gelovigen zijn omgekomen bij de aanvallen, zei de Afghaanse minister van Gezondheid.De aanval van vandaag komt enkele dagen nadat de politie in Kabul had gezegd dat ze een zelfmoordbommenwerper hadden gearresteerd. Volgens de politie hadden ze met de arrestatie een belangrijke incident voorkomen.In augustus werden meer dan 20 mensen gedood bij een bomaanval tegen aanbidders in Kabul. En in mei heeft een vrachtwagenbom in de Afghaanse hoofdstad meer dan 150 mensen gedood en ongeveer 400 anderen verwond. De meeste slachtoffers waren burgers.