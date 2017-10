President Nicolas Maduro zegt dat de stembusgang een landelijke overwinning was. (Foto's: Reuters)





De boycot is de jongste impasse tussen de oppositie en de regerende socialistische partij te midden van een ernstige economische en politieke crisis. De beëdigingsceremonie volgde na de betwiste regionale verkiezingen afgelopen zondag.De oppositie zou naar verwachting in een meerderheid van de staten winnen na maanden van anti-overheidsprotesten en te midden van wijdverspreide ontevredenheid over torenhoge inflatie en grote tekorten aan basisgoederen.Maar volgens de Nationale Verkiezingsraad heeft de Socialistische Eenheidspartij (PSUV) van president Nicolás Maduro in 18 van de 23 staten van Venezuela gewonnen. De uitkomst kwam als een verrassing voor de peilingsbureaus die hadden voorspeld dat een meerderheid van de staten naar de oppositie zou gaan. De MUD beweert dat zij zijn beroofd van de overwinning door een campagne van vuile trucs. In de deelstaat Bolivar is een regeringskandidaat twee dagen na de uitslag tot winnaar verklaard. Volgens de MUD is dat een bewijs van fraude. Ze vertrouwt de Nationale Kiesraad, die wordt gedomineerd door regeringssympathisanten, niet.Maar sommige oppositiekandidaten, onder wie de voormalige gouverneur van de deelstaat Lara, Henri Falcón, hebben hun nederlaag bij de stemming geaccepteerd en wijt dat aan de gedemoraliseerde staat van hun aanhangers.President Maduro heeft de resultaten als een overwinning beschreven. 'Chavismo is in leven, in de straat en triomfantelijk', zei hij. De stembusuitslag heeft de spanningen tussen de oppositie en de regering verhoogd. President Maduro zei dat gouverneurs die weigerden zich te laten inzweren door de constituerende vergadering niet zouden worden ingeschreven. “Ik vind als staatshoofd dat alle verkozen gouverneurs zich moeten onderwerpen aan de constituerende macht anders worden ze geconfronteerd met onmiddellijke afzetting" zei hij.President Maduro heeft de constituerende vergadering bijeengeroepen, maar die is vanaf het begin als controversieel gezien. Critici zeggen dat de constituerende vergadering een manier is van Maduro om zijn macht te vergroten. Het is volgens de critici een superieur orgaan dat de wetgevende en uitvoerende machten overtreft en deze op een zijspoor kan zetten. Critici weigeren het lichaam te erkennen en zullen alleen de grondwet en de wens van de mensen gehoorzamen. De MUD zal later bepalen hoe zij verdergaat.