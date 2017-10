Wereldwijd wordt vandaag de Internationale Dag van de Air Traffic Controllers gevierd.





Vandaag viert de International Federation of Air Traffic Controllers Association (IFATCA) de Internationale Dag van de Air Traffic Controllers en haar 56-jarig bestaan. Wereldwijd en ook in Suriname wordt op 20 oktober deze dag gevierd. Daarnaast is het ook een dag om het belangrijke en verantwoordelijk werk, welke de luchtverkeersleiders 24/7 verrichten om een veilig luchtverkeer te garanderen en te herdenken. Het idee van de oprichting van een internationale vereniging van luchtverkeersleiders kwam vanuit de vereniging van de Israël Air Traffic Controllers, die toen geleid werd door de heer Jacob Wachtel. Hij presenteerde dit idee in 1956 en reeds in 1961 werd een wereldfederatie van luchtverkeersleiders zichtbaar. De eerste werkgroep kwam op 19 en 20 oktober 1961 bijeen om de oprichting van de IFATCA voor te bereiden.Een luchtverkeersleider kan zich geen fout permitteren omdat één fout kan leiden tot het verlies van een aantal mensenlevens. Ongeveer 50 mannen en vrouwen met de Surinaamse nationaliteit leiden veilig meer dan 3.800 vluchten per maand door ons Surinaams luchtruim. Ondanks de grote verantwoordelijkheid welke de luchtverkeersleiders dagelijks op hun schouders dragen, blijkt in de Surinaamse praktijk, dat de beloning daarover vaak aan de zeer lage kant is. Ondanks dit gegeven blijven de luchtverkeersleiders zich enorm inzetten om een veilig vliegverkeer in het luchtruim van Suriname te kunnen garanderen.Veel mensen weten niet wat het werk van een luchtverkeersleider precies inhoudt. De meesten denken dat het de mensen zijn, die de vliegtuigen naar een bepaalde parkeerplek op de luchthaven begeleiden, als ze eenmaal geland zijn. Dit is echter een vertekend beeld. Luchtverkeersleiders zorgen voor een veilig, vlot en ordelijk verloop van het luchtverkeer. Daarvoor staan zij met de piloten in radiocontact en geven hen gestandaardiseerde informatie, klaringen en goedkeuringen die erbij horen.Iedere executief luchtverkeersleider formuleert individueel zijn eigen klaringen in overeenstemming met de ICAO (International Civil Aviation Organization) standaarden die allemaal geschreven staan in documenten ook wel de ICAO Annexen genoemd. Luchtverkeersleiders werken in functie van de verkeerssituatie in het deel van het luchtruim waar zij met hun team verantwoordelijk voor zijn. En het spreekt vanzelf dat onderlinge coördinatie, tussen verschillende units en buurlanden, daarbij een voortdurende achtergrond bezigheid is. Piloten zijn steeds in contact met luchtverkeersleiders en vliegen niet op zichzelf van punt A naar punt B. Hier blijkt ook de verantwoordelijkheid van de luchtverkeersleiders.Elke dag gaan meer dan 30.000 vliegtuigen in ons werelddeel de lucht in, waardoor miljoenen passagiers naar hun bestemmingen worden afgeleverd. De uitdaging is ervoor te zorgen dat de verwachte uitbreiding in het vliegverkeer efficiënter kan worden afgehandeld, terwijl de operatiekosten worden behouden en de koolstof neutrale lucht verkeerstoename wordt gewaarborgd. Ook onze luchtverkeersleiders spelen een centrale rol bij het bereiken van deze uitdagingen en zijn sinds eind 2015 bezig met het structureren en de implementatie van Performance Based Navigation (PBN) binnen ons luchtruim door gebruik te maken van naderingsprocedures gebaseerd op de signalen van GNSS – oftewel ‘Global Navigation Satellite Systems’ om meerdere vliegtuigen op een bepaalde route te kunnen accommoderen. Wij als Air Navigation Organization zijn voorbereid op de expansie van het vliegende verkeer dat ook een bijdrage zal leveren aan ons staatskas.De Surinaamse Air Traffic Controllers Association (SATCA) feliciteert alle collega’s en Suriname met deze bijzondere dag!