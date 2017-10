Het rijbewijs van de bestuurder Feliciano W. (33) is ingevorderd door de politie van Meerzorg.De bestuurder reed over de Bakasroisieweg richting Commissaris Roblesweg. Een scholier op de bromfiets reed in de tegenovergestelde richting. Op een gegeven moment sloeg de autobestuurder rechtsaf naar een inrit, zonder voorrang te verlenen aan de bromfietser.De bromfietser belandde in de goot een heeft daarbij letsels opgelopen en is enkele tanden kwijtgeraakt, meldt de politie Public Relations.