SZF-directeur, Rick Kromodihardjo, om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er wat onvrede is bij de medici. De premies van het SZF over september zijn laat gestort door Financiën. Kort voor de vergadering werd aan de VMS meegedeeld dat de overmaking intussen is gedaan."Er zijn geen andere achterstallige tegoeden. Wij betalen elke maand. De afgelopen maand was de betaling inderdaad laat geweest. Dit betreuren wij, maar het gaat om een overmachtssituatie", zegt Kromodihardjo. Hij heeft begrepen dat er een brief naar SZF zal gaan vanuit de VMS. Hij wacht het schrijven af.De specialisten krijgen niet op tijd betaald van de ziekenhuizen, die in grote geldproblemen zitten. Nu is er pas over januari betaald. Toen de betaling van het SZF over september ook op zich liet wachten, werd er aan de bel getrokken. Intussen blijkt het geld te zijn overgemaakt.